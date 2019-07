Queda de tijolos faz um ferido em Portimão

Um homem, de 53 anos, ficou ferido com gravidade num acidente de trabalho, este sábado à tarde, em Portimão. A vítima encontra-se hospitalizada.Ao que apurou o, o trabalhador, que se encontrava no piso térreo, terá sido atingido com tijolos que caíram de uma palete que estava no terceiro andar do prédio.O homem foi assistido no local pelos bombeiros e por uma equipa médica do INEM e, depois de estabilizado, foi levado para o hospital, com ferimentos graves.Foram mobilizados para a ocorrência seis operacionais, com três veículos, dos bombeiros, INEM e PSP.