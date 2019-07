Homem resgatado de poço em Matosinhos

Um homem de cerca de 70 anos caiu, esta manhã de quinta-feira de manhã, num poço, no terreno de sua casa, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros.Ao que tudo indica, a vítima entrou no poço para reparar o motor e, nessa altura, a corda que o segurava ter-se-á partido. O morador acabou por cair de uma altura de oito metros. "Foi um colega que estava com ele que alertou de imediato e conseguimos resgatá-lo rapidamente.Ele ficou caído num degrau do poço", explicou o subchefe Luís Matos, dos Bombeiros de S. Mamede de Infesta, chamados à situação.