Homem morre da segunda vez que cai ao mesmo poço em Oeiras

Valentim Almeida passava os dias na pequena horta que cultivava a poucas centenas de metros de casa, no centro de Porto Salvo, no concelho de Oeiras. "Fazia-o para se manter ocupado, para não estar sempre metido em casa", diz um amigo.No início deste mês caiu ao poço onde ia buscar água para regar. Valeu a intervenção de outros agricultores, que ouviram os gritos e conseguiram tirar o homem, de 68 anos, da água. No domingo, voltou a cair no mesmo poço quando tentava colocar uma mangueira em posição para retirar água. Desta vez, ninguém o ouviu e o corpo só foi recuperado pelos bombeiros perto da meia-noite.O alerta para as autoridades foi dado pela família pelas 15h00, que estranharam a demora do homem. Já com a PSP e os bombeiros no terreno, o cadáver viria a ser encontrado no fundo do poço – sem grandes barreiras e no meio de um canavial.Só foi retirado com a intervenção de uma equipa de resgate em grande ângulo dos bombeiros de Oeiras. Valentim vivia com a mulher e tinha problemas de mobilidade, o que poderá ter contribuído para o desfecho trágico.No local onde se deu o acidente fatal eram ainda visíveis esta segunda-feira as mangueiras que Valentim usava para levar a água do poço até à horta que cultivava, próximo da esquadra da PSP de Porto Salvo.Viúva e os filhos de Valentim Almeida estavam esta segunda-feira reunidos na casa da família, no centro de Porto Salvo. Ainda em choque com o ocorrido, pediram privacidade neste momento de luto. As cerimónias fúnebres deverão decorrer esta terça-feira.