Os bombeiro voluntários de Riba de Ave salvaram, na manhã desta segunda-feira, um cão que caiu a um poço com cerca de sete metros de profundidade no Monte de Santa Tecla, em Santa Maria de Oliveira, Vila Nova de Famalicão.O alerta foi dado pelo dono do animal, que andava a treinar os cães naquele local para a caça.Os operacionais tiveram algumas dificuldades em conseguirem chegar perto do animal.O resgate demorou cerca de uma hora e o cão foi entregue ao dono bem de saúde.