Populares resgatam cão da ria Formosa

Animal foi entregue à Polícia Marítima de Olhão e posteriormente ao dono.

Por A.P. | 08:33

Um cão que se encontrava em dificuldades na água, na ria Formosa, em Olhão, foi resgatado no domingo, na embarcação de transporte de passageiros para as ilhas.



O animal foi depois entregue à Polícia Marítima de Olhão.



Foram de imediato feitas diligências para identificar o dono do animal, mas o dono já se encontrava a tentar localizar o animal, vindo mais tarde a deslocar-se à Polícia Marítima de Olhão, onde o cão lhe foi entregue.