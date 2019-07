Condutor foge depois de atropelar homem em Faro

Um homem, de 49 anos, foi esta sexta-feira à noite hospitalizado, com ferimentos graves, depois de ter sido atropelado por um automóvel ligeiro de passageiros, pelas 22h00, junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Faro, na avenida Cidade de Hayward, no centro de Faro."As crianças que estavam aqui a brincar viram o acidente, foram logo chamar-me, quando chegámos o meu primo estava deitado no chão com ferimentos graves", contou aoJoão Silva, primo da vítima. As crianças contaram que se tratou de uma viatura de cor preta."O condutor não parou para socorrer o meu primo, é uma vergonha não ter prestado os primeiros socorros", lamentou ainda o familiar do homem ferido.A vítima foi assistida no local por 28 operacionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Bombeiros Sapadores de Faro e PSP, sendo depois transportada para o Hospital de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, onde permanece internado em estado considerado grave na Unidade de Cuidados Intermédios.O homem sofreu fraturas numa perna e num braço e foi sujeito a intervenção cirúrgica na tarde deste sábado.Durante as operações de socorro, que duraram cerca de 45 minutos, as duas faixas de rodagem no sentido da saída da cidade estiveram interrompidas ao trânsito.Este sábado o automobilista continuava em fuga, e está ainda por identificar pelas autoridades. A PSP tomou conta do caso.