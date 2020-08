Seis tripulantes resgatados após naufrágio de pesqueiro português em Espanha

Seis tripulantes do barco de pesca português ‘Sara Mirian’ foram esta quarta-feira resgatados de uma balsa salva vidas no mar, no golfo de Cádiz, após a embarcação principal ter naufragado, anunciaram as autoridades espanholas.

As vítimas foram recolhidas pelo helicóptero ‘Helimer 211’, do serviço de Salvamento Marítimo. Estavam "todas ilesas" e foram transportadas para Jerez de la Frontera.

Pesquero portugués Sara Mirian, hundido en el golfo de Cádiz. Helimer 211 ha rescatado ilesos a sus 6 tripulantes, que ya estaban a bordo de la balsa salvavidas, y los ha trasladado a Jerez. La Salvamar Alkaid ha recuperado la balsa y la radiobaliza. pic.twitter.com/TsHytLmyac — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 19, 2020

O salva-vidas ‘Alkaid’ recuperou mais tarde a balsa e a radiobaliza, equipamento que em contacto com a água do mar lança um pedido de socorro via satélite.

O salvamento foi coordenado pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Tarifa.