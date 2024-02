Um homem que agredia fisicamente a companheira, ameaçando-a de morte, foi colocado em prisão preventiva. Segundo uma nota do Ministério Público de Lisboa, arguido e vítima, ambos em situação de sem-abrigo, mantêm um relacionamento desde julho de 2023, coabitando na mesma tenda montada na zona de Santa Apolónia, em Lisboa.



O suspeito insulta a vítima desde o início do relacionamento, tendo, nos últimos meses e com crescente violência, passado a agredir fisicamente a mulher e a ameaçá-la de morte.