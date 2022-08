Sem rasto de adolescentes desaparecidos há seis dias no Barreiro

O jovem Miguel Viegas, de 14 anos, continuava ontem desaparecido. Segundo a mãe, que alertou as autoridades policiais, o jovem fugiu do Instituto dos Ferroviários, no Barreiro - centro de acolhimento para crianças e jovens de famílias carenciadas e disfuncionais - faz amanhã uma semana.Terá saído voluntariamente e estará com mais quatro jovens, alguns dos quais também estavam institucionalizados: Wellington, de 13 anos; Deolinda, de 15 anos, e o irmão Daniel, de 16 anos; e Inês.As famílias dos jovens estão preocupadas com a falta de informação sobre o paradeiro dos menores e têm participado ativamente em várias buscas desde o dia do desaparecimento. Na quarta-feira, estiveram na zona do Montijo, onde terão sido avistados por populares.