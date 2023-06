"Sempre te imaginei velhinha, rodeada de netos": Filha da vereadora da Câmara de Elvas reage à morte da mãe

"Avessa a escolher o caminho mais fácil ou mais esperado, pendias sempre para o que acreditavas ser o mais certo, mesmo que isso te trouxesse dissabores. Brava. Brava até ao fim", afirmou.





A filha da vereadora da Câmara de Elvas reagiu este sábado à morte da mãe nas redes sociais. "Sempre te imaginei velhinha (com cem anos, pelo menos), rodeada de netos, talvez bisnetos, a ler infinitos livros à lareira e a fumar o teu cigarro à varanda depois de jantar", começou por escrever.Sara Fevereiro recorda viagens, longas conversas e o percurso profissional da mãe. "Penso na forma brutal e inesperada como partiste, nos tão desejados netos que um dia virão e que não vais poder conhecer, nas viagens que já não faremos as duas, nas longas conversas que não acontecerão mais e no conforto da tua voz, único colo capaz de me apaziguar a alma. E, agora, mãe?", acrescentou.Paula Calado morreu este sábado aos 52 anos no Hospital de S. José, em Lisboa, depois de ter sofrido um despiste de mota na sexta-feira, em Arraiolos.