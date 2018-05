Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Senhor de Matosinhos promete 24 dias de festa

Romaria secular iniciou-se esta sexta-feira e vai prolongar-se por três semanas, até 3 de junho.

Por José Eduardo Cação e Manuel Jorge Bento | 12.05.18

"Logo, já vou para o bailarico. Quero é festa!" Ainda faltavam algumas horas para o início das festas em honra do Senhor de Matosinhos e Virgínia Dias, filha da terra, já mostrava a ansiedade pelo início da maior romaria do concelho e uma das maiores do Norte. O programa arrancou esta sexta-feira à noite. A festa - com mais de 600 anos - vai encher as ruas da cidade de luzes, barracas de artesanato, doces e muita tradição, até 3 de junho.



Uma das imagens de marca é a Feira da Louça, que todos os anos reúne dezenas de vendedores junto à praça Guilhermina Suggia. "A tradição mantém-se. O negócio é que já não é o mesmo de outros tempos", contou António Barbosa, feirante. Apesar da menor procura, há quem continue a deslocar-se para Matosinhos para fazer negócio. "Faço esta feira há 35 anos e a minha mulher há 60. As pessoas ainda procuram terrinas para o forno e tigelas para o caldo verde no S. João", diz David Andrade, um dos vários vendedores que enchem a chamada ‘rotunda da louça’. "Venho todos os anos e compro sempre louça aqui na feira. Dá muito jeito para colocar os petiscos que faço na aldeia", disse Berta Breda, visitante assídua.



Um dos negócios que parece escapar à crise é o das farturas. "Há sempre crise, mas ainda vamos vendendo alguma coisa. As farturas são sempre obrigatórias nas romarias", contou Cláudia Rodrigues, vendedora.



As mudanças na romaria são visíveis. "Está tudo moderno. No meu tempo, tinha que acartar baldes de água para as barracas e para poder usar os carrosséis de graça", contou Virgínia Silva. O tradicional fogo de artifício, um dos pontos altos da romaria, está marcado para o próximo sábado, dia 19. O feriado municipal é dia 22.