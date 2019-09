Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O serralheiro, de 45 anos, aterrorizou durante anos a vida da mulher e das duas filhas, este domingo com 11 e 20 anos. Sempre que ingeria bebidas alcoólicas, o homem tinha comportamentos extremamente agressivos. Insultava e ameaçava as três vítimas e forçou também a mulher a manter relações sexuais. Chegou, inclusivamente, a apertar o pescoço à criança mais nova.O arguido, atualmente a residir em Oliveira do ... < br />