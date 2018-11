Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete alunos de escola da Lourinhã diagnosticados com sarna

Casos surgiram na Escola EB2,3 de Miragaia, na Lourinhã.

Por Lusa | 19:16

A sarna foi diagnosticada em sete alunos e mais casos poderão surgir na Escola EB2,3 de Miragaia, na Lourinhã, informou esta segunda-feira a Autoridade de Saúde Pública, recomendando que as famílias devem seguir todas as indicações.



"Foram reportados sete casos de alunos e outros deverão aparecer de certeza", tendo em conta que a 'escabiose', nome técnico da sarna, se transmite pelo contacto com a pele, disse à agência Lusa Helena Andrade, delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul, no distrito de Lisboa.



A médica de Saúde Pública explicou que "os pais devem estar atentos durante as primeiras duas a seis semanas e, caso apareça algum sintoma, devem ir ao médico e informar a escola".



Os alunos infetados deverão ficar em casa e tomar medicação durante dois dias.



Nos casos confirmados, todas as roupas individuais, de cama ou atoalhados, que estiveram em contacto com a pele dessa pessoa, devem ser lavadas a alta temperatura e passadas a ferro para evitar a propagação do ácaro.



Um grupo de 20 encarregados de educação concentrou-se hoje de manhã em frente à escola para demonstrar preocupação e exigir informação.



Bruno Santos, diretor do Agrupamento de Escolas da Lourinhã, a que pertence o estabelecimento, explicou à Lusa que os pais foram informados das medidas a adotar na quinta-feira, depois de o primeiro caso ter surgido no dia anterior.



O diretor garantiu que a escola está a monitorizar o aparecimento de novos casos, em articulação com a Autoridade de Saúde Pública.