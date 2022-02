Sete arguidos por fraude de um milhão com venda de tabaco importado

Sete pessoas foram constituídas arguidas pelo Ministério Público pelo crime de introdução fraudulenta no consumo.Em causa está a importação de Espanha para um armazém no Porto de 548 600 maços de tabaco das marcas Mohawk e American Club.De acordo com a Procuradoria-Geral Regional do Porto, a importação foi realizada por cinco dos arguidos em maio de 2018 e a distribuição de parte do tabaco aconteceu nos dias seguintes, por dois dos arguidos.O tabaco introduzido em território nacional sem qualquer declaração fiscal tinha um valor de venda de 2 384 968,00 euros. Com a prática ilícita os arguidos subtraíram ao estado o pagamento de 1 475 759,43 euros respeitante ao Imposto Especial de Consumo.