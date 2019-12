Sete feridos em colisão entre dois carros na Mimosa

Sete pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre duas viaturas no cruzamento do Itinerário Complementar 1 com a Estrada Nacional 261, próximo da Mimosa, na freguesia de Alvalade, concelho de Santiago do Cacém.

Três das vítimas foram transportadas para o Hospital de Santiago do Cacém, as restantes quatro foram assistidas no local.

Na operação estivaram os bombeiros de Alvalade bem como militares d GNR, num total de 12 operacionais de seis viaturas, apurou o CM junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.