Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete feridos em despiste em Alijó

Três das vítimas estão em estado grave.

Por Lusa | 20:10

Sete feridos, três dos quais graves, foi o resultado do despiste de uma viatura ligeira de passageiros que ocorreu este domingo no concelho de Alijó, segundo fonte da GNR.



Fonte da GNR disse à agência Lusa que o veículo despistou-se na Estrada Nacional 322-3, que liga o Pinhão à sede de concelho, Alijó, capotou e acabou por cair por uma encosta de cerca de dois metros.



Do acidente resultaram sete feridos, três dos quais considerados graves. As vítimas são cinco homens e duas mulheres.



A GNR referiu que se tratava de um veículo de transporte de trabalhadores agrícolas.



O alerta para o acidente foi dado às 17h16 e para o local foram mobilizados quase 30 operacionais, com 12 viaturas, dos bombeiros do Pinhão, Provesende, Favaios e Alijó, do INEM e da GNR.