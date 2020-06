Sete migrantes marroquinos chegam de barco a Olhão

Traziam água, combustível, peças de vestuário, uma manta e um cachecol do Atlético de Madrid e todos aparentavam estar bem de saúde. Foi assim que sete migrantes, com idades entre os 20 e 30 anos e alegadamente marroquinos, foram intercetados numa embarcação com sete metros, este sábado de manhã, entre o Núcleo dos Hangares e o Núcleo da Culatra, em Olhão."O alerta chegou ao comando local da Polícia Marítima (PM) de Faro através de um pescador lúdico", revelou aoAndré Cardoso Morais, comandante da Capitania de Olhão.O barco em que seguiam os jovens foi encaminhado pela Polícia Marítima para o cais da Estação Salva-Vidas de Olhão. Durante o desembarque, um dos jovens sofreu pequenas escoriações enquanto tentava sair do barco. Foram observados por uma equipa do INEM e, pouco depois das 15h00, seguiram numa ambulância dos bombeiros para realizarem testes de despistagem à Covid-19, que deram negativo. Todos os migrantes estão à guarda do SEF, que irá agora apurar as suas identidades. Foram este sábado à tarde transportados para o Centro de Acolhimento para Refugiados, em Lisboa.Este é o terceiro caso de migrantes ilegais a desembarcar no Algarve num espaço de sete meses. Em dezembro do ano passado, oito migrantes foram intercetados na praia de Monte Gordo e, um mês depois, outras onze pessoas foram detetadas num barco em Olhão.