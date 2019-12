Portugal vai acolher os jovens migrantes que desembarcaram numa praia no Algarve, segundo um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.O grupo, composto por jovens com idades entre os 16 e os 26, pernoitou em Vila Real de Santo António e será esta quinta-feira transferido para Lisboa, para o Centro Português para o Refugiado.Será garantido aos migrantes a assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência.Em atualização