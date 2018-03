Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete milhões para obras na Alexandre Herculano

Concurso para empreitada só será lançado depois de assinado o contrato entre a Câmara do Porto e o Ministério da Educação.

Por Manuel Jorge Bento | 09:33

A reabilitação da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, esteve prevista para 2011, foi cancelada devido à suspensão de investimentos no âmbito da intervenção da Troika, e deverá agora iniciar este ano. O Governo e a Câmara do Porto chegaram a acordo para as obras de sete milhões de euros. O contrato entre as duas entidades estatais deverá ser assinado em breve e só depois a autarquia poderá lançar o concurso da empreitada.



Com 5,1 milhões de euros em fundos comunitários já garantidos, o Ministério da Educação assegurará 950 mil euros e a Câmara do Porto outro tanto. A titularidade da obra transita para a autarquia da Invicta.



A Secundária Alexandre Herculano foi encerrada pela própria direção do estabelecimento de ensino, a 26 de janeiro do ano passado, devido ao elevado estado de degradação, que poderia pôr em causa a segurança de alunos, professores e funcionários. Foi depois determinada a deslocação das turmas do 7º e 8º anos para outra escola. A secundária reabriu portas em setembro para algumas turmas, já com obras prioritárias feitas.



Para concretizar o acordo alcançado agora foi necessário proceder a uma remodelação do projeto inicial, a cargo do ateliê do arquiteto Alexandre Alves Costa, ajustando-o ao valor acordado - o projeto de 2011 ascendia a 15 milhões de euros. A Câmara do Porto recorda que "não aceitava ficar com o encargo da obra se não fossem garantidos os fundos comunitários para a sua execução".



O acordo, que inclui a reabilitação do edifício e a construção de um polidesportivo, vai ser discutido na reunião de câmara de terça-feira.