Sete pescadores desaparecidos na Madeira. Marinha coordena buscas

A Marinha, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), encontra-se a coordenar as buscas de uma embarcação de pesca que está incontatável e que se estima que tenha a bordo 7 tripulantes.O alerta foi recebido no MRCC Lisboa, sexta-feira, 16 de agosto, pelas 19h30, através da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, informando que a embarcação de pesca "Setemar" não se encontrava a transmitir a sua posição desde as 06h42 do dia 14 de agosto.De imediato o MRCC Lisboa ativou o protocolo estabelecido para estes casos, empenhando os navios da Marinha NRP Tejo e NRP Hidra, que deram inicio às buscas pela embarcação no início da noite de sexta-feira. Este sábado, pelas 06h40, uma aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP) reforçou o dispositivo.Até à data, não foi recebido qualquer pedido de socorro ou alerta (quer automático ou manual) da embarcação de pesca.