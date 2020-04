Sete pessoas assistidas após fogo numa cozinha na Maia

Um incêndio que deflagrou numa cozinha obrigou hoje à evacuação de um prédio no concelho da Maia, tendo sido assistidas sete vítimas no local, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O alerta foi dado às 16:02 e cerca das 17:20 o incêndio foi dado como extinto.

Fonte do CDOS do Porto indicou à agência Lusa que sete pessoas foram assistidas no local depois de retiradas do prédio.

"Não precisaram de ser transportadas ao hospital. Foram assistidas devido à inalação de fumos", precisou a fonte.

O prédio localiza-se na rua dos salgueiros, em Nogueira da Maia, no distrito do Porto.

Ainda de acordo com a mesma fonte o incêndio deflagrou numa cozinha que ficou "parcialmente destruída", mas "não haverá necessidade de realojar os moradores".

No local estão 20 elementos, auxiliados por oito veículos das corporações de bombeiros de Moreira da Maia, bem como de Pedrouços.

A GNR e o INEM também foram chamados ao local.