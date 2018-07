Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete pessoas detidas por roubo de combustível em Torres Novas

Assaltantes têm entre 15 a 74 anos.

Por Lusa | 13:27

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, na quinta-feira, "seis homens e uma mulher, entre os 15 e os 74 anos", por "furto de combustível", na freguesia de Riachos, em Torres Novas, informou hoje aquela força de segurança.



De acordo com o comunicado enviado pela GNR de Santarém, os militares foram "alertados para uma situação de furto de combustível num parque de estacionamento de uma empresa de transportes".



A mesma nota refere que os suspeitos "já se tinham colocado em fuga" enquanto a Guarda Nacional Republicana se deslocava para o local, mas acabaram detidos "pouco tempo depois nas imediações" do parque de estacionamento onde terá sido cometido o crime.



Os suspeitos foram detidos com "nove jerricãs com 180 litros de gasóleo e uma mangueira utilizada para consumar o furto", refere o comunicado da GNR, acrescentado que o material foi apreendido, "assim como o veículo utilizado" para a fuga.



A Guarda Nacional Republicana adianta ainda que "a menor suspeita foi entregue" aos pais e a alegada participação no roubo foi "transmitida para o Tribunal de Família e Menores".



Os restantes suspeitos, "já referenciados pela prática de furtos diversos", foram presentes ao primeiro interrogatório, do qual resultou a medida de coação de termo de identidade e residência.