Sete traficantes de droga vigiavam de casa a PSP

Uma rusga da PSP de Lisboa nas imediações do miradouro de Santa Catarina (Adamastor) levou à detenção de sete traficantes de droga, entre os 18 e os 67 anos.O grupo, altamente organizado, operava a partir de residências no bairro da Bica, que serviam como ponto de recuo e local de vigilância para detetar as intervenções policiais.De acordo com fonte policial, a operação permitiu deter "três traficantes que procediam naquele momento à venda direta de droga na via pública, e outros quatro que no ‘conforto’ das suas residências guardavam, repartiam e assistiam à distribuição da droga naquele local"."As residências eram ainda utilizadas para recuo dos vigilantes nas operações policiais, permitindo desta feita evitar a sua detenção", acrescentou a mesma fonte. Foram apreendidas 950 doses de haxixe, 30 doses de liamba e 5790,50 euros em dinheiro.Só este ano, a PSP já deteve "perto de 40 suspeitos por tráfico de droga no bairro de Santa Catarina e miradouro do Adamastor", que reabriu este mês após ano e meio em obras.