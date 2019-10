Sindicato dos motoristas chega a acordo com Antram

Patrões e motoristas chegaram a acordo depois de meses de divergências. De acordo com o Público, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) assinou esta segunda-feira com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores das Empresas de Transporte (Fectrans) o texto final que vai constar do Contrato Colectivo de Trabalho Vertical (CCTV) dos motoristas e deverá fazer o mesmo com representantes do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).



O primeiro princípio de acordo, conseguido entre Antram e Fectrans, consolidava os pontos contidos no memorando de entendimento de 14 de agosto, que atualiza em 11,1% a tabela salarial para os motoristas de pesados, bem como "as principais cláusulas pecuniárias" em, pelo menos, 4%. Em comunicado, a Fectrans indicou que as negociações contêm "uma parte geral e que autonomiza os capítulos referentes ao transporte nacional, outro ao internacional/ibérico e outro sobre as matérias perigosas".



Ao jornal, o dirigente do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, indicou que a estrutura sindical também irá "assinar o seu acordo com a Antram", lembrando que este só foi conseguido "graças à luta dos motoristas, ao contrário dos 1,6% de aumento que inicialmente a Fectrans pedia".



O outro sindicato presente na greve de motoristas entre agosto e setembro deste ano, o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM), tem agendado para este fim-de-semana um plenário onde será discutido o acordo final a ser assinado com a Antram.