Sindicatos exigem soluções para as cadeias

Implementação do novo horário de trabalho está a gerar contestação na cadeia de Lisboa.

09:40

A Associação Sindical das Chefias do Corpo da Guarda Prisional (ASCCGP) pediu este sábado uma solução urgente para a cadeia de Lisboa, a única prisão onde a implementação do novo horário de trabalho está a gerar contestação.



"Tem de haver um entendimento entre a tutela e as estruturas sindicais para que exista alguma medida de exceção ou temporária para resolver a situação", explicou o presidente da ASCCGP, Mateus Dias. Os novos horários não podem ser contestados "porque estão de acordo com a lei", acrescentou.