Fica muitas vezes com a voz trémula. As palavras parecem não querer sair, as lágrimas saltam quando fala de Valentina. Quando lembra a menina doce e alegre que brincava pelos corredores da sua casa. A "estrelinha", como lhe chama a sua filha mais nova, a menina que marcou a vida dos que com ela conviveram.

"Não era uma criança rebelde, não era uma criança agressiva. Era uma criança meiga, uma criança que gostava de brincar como ...