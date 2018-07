Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de 2,9 na escala de Richter registado na Torre de Moncorvo

Fenómeno não causou danos pessoais ou materiais e atingiu intensidade máxima de grau III.

23:05

Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi registado na Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, não causando danos pessoais ou materiais, anunciou esta sexta-feirao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi registado com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Moncorvo", refere o IPMA em comunicado.



Segundo o documento, o sismo foi registado pelas 20h43 e com o epicentro a localizar-se a cerca de 10 quilómetros a Este de Torre de Moncorvo.