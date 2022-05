Sismo de magnitude 6,8 sacode extremo noroeste da Argentina

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter foi registado, na terça-feira à noite, no extremo noroeste da Argentina, na província de Jujuy, sem causar danos nem vítimas, disseram as autoridades.

O terramoto ocorreu às 20h06 (00h06 desta quarta-feira em Lisboa), com epicentro a 177 quilómetros a oeste da cidade de San Salvador de Jujuy, capital da província com o mesmo nome, junto à fronteira com o Chile e a Bolívia, indicou o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (INPRES) argentino.

O hipocentro localizou-se a uma profundidade de 220 quilómetros.