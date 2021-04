O militar de elite da GNR, um dos seus melhores ‘snipers’ (atiradores especiais), que recusou um treino de corrida coletiva por considerar que estava a ir contra a lei do estado de emergência pela Covid-19, foi esta sexta-feira condenado, em Lisboa, a um ano e sete meses de cadeia, com pena suspensa, pelo crime de insubordinação por desobediência. Com cinco filhos, arrisca agora um processo disciplinar que pode levar à sua expulsão da GNR, com a ...