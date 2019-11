“Só pensei em pegar na faca e defender-me”: jovem de 25 anos impede assalto na própria casa

"Fiquei em choque. Ele entrou por uma janela que fica nas traseiras da casa e eu fui totalmente surpreendida com aquilo. Só pensei em pegar na faca para me defender." As palavras são da jovem, de 25 anos, que esfaqueou um ladrão, na tarde de segunda-feira, que tentou assaltar a sua casa, na avenida Cidade de Guimarães, em Vila do Conde. O homem, aparentando cerca de 30 anos, acabou por fugir do local com a ajuda de um cúmplice. A Polícia Judiciária do Porto tomou conta da investigação do caso.Foi pelas 17h30 que o homem entrou na habitação. Segundo o relato da própria moradora, estava na sala quando foi atacada pelo ladrão que, armado com uma caçadeira, a agrediu e a obrigou a ir para a cozinha. Foi aí que a mulher pegou numa faca e a espetou no abdómen do assaltante. "Ele correu e entrou no carro onde estava um outro homem. Depois, fugiram", explicou a jovem, que teve de ser assistida no local pelos bombeiros mas não necessitou de ser transportada ao hospital.Logo que os assaltantes abandonaram o local, a moradora saiu da habitação e pediu ajuda a uns trabalhadores de uma obra de saneamento, que estava a decorrer à porta de casa, e que chamaram as autoridades. A PSP foi a primeira força de autoridade a chegar ao local, mas o caso passou, entretanto, para a alçada da Polícia Judiciária do Porto. Ao fecho desta edição, os ladrões continuavam por deter e não havia confirmação de eventual entrada do esfaqueado numa unidade hospitalar.