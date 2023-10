Mário Luiz Oliveira, de 57 anos, foi assassinado e atirado para uma fossa nas traseiras de uma casa em Chãs, Miranda do Corvo. O alegado autor do homicídio é Geovani Ferreira Gomes, um homem de 36 anos que foi detido pela PJ do Centro, na quarta-feira.

Giovani foi preso pela PJ nas obras do Projeto Mia











