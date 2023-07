Foram três dias e quatro noites de desespero. Gonçalo Côto, emigrante de 21 anos, caiu a um poço com uma profundidade de dez metros no sábado à noite.



Uma luta pela sobrevivência que terminou com um final feliz quando o jovem foi encontrado, na manhã de quarta-feira, pelas equipas de busca e resgate, num poço de uma quinta abandonada em Lordelo, Vila Real.









Ver comentários