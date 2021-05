Carlos Santos Silva pagou 14 férias de luxo a José Sócrates: entre 1 de agosto de 2008 e 17 de agosto de 2014, Sócrates esteve com Santos Silva em Veneza, ilhas Baleares, Grécia, Cabo Verde e Algarve. No total, o antigo primeiro-ministro teve 158 dias de férias pagas, ou seja, 22 semanas e meia. As férias custaram ao amigo mais de 360 mil euros. Descontando a este valor a parte correspondente à família do empresário, o juiz Ivo ...