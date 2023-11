Soldado herói detido em desacato com PSP na Amadora

Aliu Camará, de 27 anos, o militar do Exército que, em 2019, perdeu as pernas num acidente de viação numa missão como ‘capacete azul’ na República Centro-Africana, viu-se envolvido numa desordem com a PSP e foi detido, na madrugada de dia 13, na Amadora. Exemplo pela vontade com que regressou ao serviço nos Comandos, apesar da deficiência, tendo sido condecorado por chefes militares e visitado pelo Presidente - e que levou mesmo à criação de legislação para integrar nos quadros os militares a contrato gravemente feridos em missão -, Aliu Camará tem uma versão diferente: afirmou a colegas que foi agredido pelos polícias.









