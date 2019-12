Soldado predador ataca menores na Internet

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um soldado do Exército, de 25 anos, usou os tempos livres no quartel para, através de um perfil falso de mulher numa rede social da internet, aliciar uma menor de 14 anos, do distrito de Setúbal, a enviar-lhe fotografias nua.A vítima acreditava tratar-se do início de um trabalho no mundo da moda e o predador acabou por divulgar as imagens junto dos colegas de escola da rapariga, ameaçando também estes caso não lhe enviassem fotos ... < br />