Soldador e esteticista detidos crimes violentos em Gondomar

Um casal foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, pela presumível autoria de crime de dano com arma de fogo, ocorrido no dia 16 de setembro de 2018 em Gondomar.



Os detidos, um soldador e uma esteticista de 26 anos, foram apanhados em em flagrante delito.





De acordo com um comunicado da PJ, a detenção ocorreu "na sequência da realização de diligências de obtenção de prova que permitiram detetar na posse dos arguidos substâncias estupefacientes, armas e munições em situação ilegal, assim como recolher relevantes elementos que sustentam a indiciação dos autores nos demais ilícitos em investigação".

O arguido que, a pretexto da cobrança de uma dívida relacionada com atividade ilícita de tráfico de estupefacientes a que se dedicará, efetuou vários disparos com arma de fogo para a residência dos pais do alegado devedor, situada em Gondomar, segundo avança a PJ em comunicado.

Foram ainda apreendidos cerca de 250 gramas de haxixe, uma arma de fogo e munições proibidas, assim como dinheiro e diversos objetos relacionados com a atividade de tráfico de droga.



O homem tinha antecedentes criminais por crimes contra a liberdade pessoal, a integridade física e a propriedade.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.