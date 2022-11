Desde o início deste ano que a Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária (UNCT/PJ) investigava a ligação da solicitadora a uma rede mafiosa liderada por romenos. A profissional, com escritório em Cuba, no distrito de Beja, legalizava migrantes, recrutados nos países de origem, com contratos para explorações agrícolas.









