Sono ou doença faz dois mortos no IP6

Testes de despistagem de álcool e de drogas deram negativo. Acidente ocorreu em Peniche.

Por Francisco Gomes | 01:30

O condutor do camião que na sexta-feira saiu da sua faixa de rodagem e foi embater noutro pesado e numa carrinha que seguiam na direção contrária, no IP6, em Peniche, provocando dois mortos e dois feridos, terá sido vítima de uma indisposição súbita ou adormecido ao volante.



Segundo apurou o CM, estas hipóteses concentram as atenções dos investigadores, que já terão excluído a possibilidade de condução com álcool ou distração.



"Deve ter acontecido qualquer coisa ao motorista [do camião]. Ele apareceu em sentido contrário, eu apitei bastante mas não houve resposta, por isso eu meti-me na berma e pensei que me tinha batido de lado. Felizmente eu e a minha mulher ficámos bem", conta António de Sousa, condutor que testemunhou o acidente.



O motorista, 49 anos, de uma empresa de fabrico de produtos em papel, de Torres Novas, ficou ferido com gravidade, mas o teste de álcool e de substâncias psicotrópicas realizado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com recurso a uma amostra de sangue, terá dado negativo.



O camião seguia no sentido de Peniche quando ao quilómetro 7,5, numa reta prolongada, saiu da sua faixa de rodagem sem motivo aparente, uma vez que não tinha ninguém para ultrapassar.



Um vídeo gravado por um carro que circulava atrás permite observar o momento em que o pesado choca com o outro camião, cujo motorista, de 40 anos, ficou ferido.



Após este embate, o pesado atinge a carrinha onde seguiam os dois homens, 29 e 62 anos, que viriam a morrer.



PORMENORES

Imagens

As imagens captadas por pessoas que iam no veículo imediatamente atrás do camião vão ser preponderantes para o apuramento das responsabilidades deste acidente, que fez dois mortos.



Autocarro

O motorista de um autocarro, que seguia atrás do camião e da carrinha que foram atingidos pelo pesado de mercadorias, conseguiu realizar uma manobra que evitou que fosse envolvido no acidente.



Encarceradas

O embate foi de tal forma violento que as duas vítimas mortais ficaram presas na carrinha em que seguiam e tiveram de ser desencarceradas, trabalhos de socorro que duraram várias horas.