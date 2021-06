No último ano a fibrose quística não tem dado tréguas a Márcia, de 27 anos. Desde os 13 que vive com a doença, tem dois filhos e ambos já receberam o mesmo diagnóstico.



Núria, de oito anos, e Diego, de três, sofrem já com a fibrose. No caso de Márcia, a situação tem se agravado. A tosse não a larga e até já cospe sangue. Já não consegue subir as escadas ...