Comprou um Mercedes-Benz usado, com 181 785 quilómetros registados e aparentemente em bom estado, por 13 mil euros, num stand de Paredes, em maio de 2016.Mas, afinal, o conta-quilómetros tinha sido adulterado e a viatura já tinha 544 546 (360 mil km acima do indicado). Confrontado pelo cliente, o gerente do stand disse que nada tinha que ver com o assunto. O caso foi para tribunal e a empresa acabou condenada a restituir o valor com juros, perante a devolução do carro.