‘Supermercado’ de droga desmantelado em prédio de Lisboa

PSP deteve sete pessoas por tráfico em imóvel das Olaias.

Por João Tavares | 09:29

O prédio nas Olaias, Lisboa, tinha vigias e a circulação no interior era controlada.



E muitos sabiam que se tratava de um ‘supermercado’ de droga, com ‘bancas’ de venda abertas nas casas, que até tinham horário de funcionamento.



Um negócio lucrativo que chegou ao fim, após uma operação da Investigação Criminal da PSP que terminou com a detenção de duas mulheres e cinco homens, entre os 23 e 67 anos.



Um ficou em preventiva.



Os traficantes manipulavam a circulação dentro do imóvel, de modo a dificultar a entrada da polícia. Para isso bloqueavam portas e até elevadores.



A PSP apreendeu 5596 doses de cocaína, 36 236 de heroína, 131 de haxixe, três balanças, dois telemóveis, um revólver, um silenciador e mais de 250 munições.