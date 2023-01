A mulher, de 26 anos, estava a entrar na ambulância, após ter passado uma noite desmaiada e ensanguentada na sequência de um espancamento pelo marido, quando este lhe disse: "Tem cuidado que sou eu que estou com o menino [filho comum de então um ano]." A ameaça, para se calar quanto à origem dos ferimentos, foi repetida três dias depois quando o ex-militar (fez missão no Kosovo) a visitou no hospital: "Não te esqueças que se falares a verdade eu tenho o menino nas minhas mãos, em meu poder, e posso-lhe fazer o mesmo.









