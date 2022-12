O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) aceitou o recurso extraordinário apresentado pelos pais das sete vítimas do caso Meco, após o tribunal de Setúbal e a Relação de Évora terem absolvido a Universidade Lusófona e o ex-Dux, João Gouveia, do pagamento de 1,3 milhões de euros em indemnizações cíveisO acórdão, datado desta quarta-feira, atribui pertinência às questões levantadas pelo recurso apresentado pelo advogado Vítor Parente Ribeiro (que defende as famílias das vítimas), e diz agora que toda a matéria jurídica precisa de ser mais ponderada.Se o STJ decidir em sentido contrário do tribunal de Setúbal e da Relação de Évora, já não haverá mais recursos possíveis, e a indemnização solicitada terá de ser paga.