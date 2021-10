O tribunal de Setúbal absolveu o ex-Dux João Gouveia e a Universidade Lusófona do pagamento de cerca de 1 milhão de euros de indemnizações às famílias dos seis jovens que morreram na Praia do Meco, em Dezembro de 2013.

Segundo o despacho informativo da Presidência do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, foram "considerados improcedentes os pedidos deduzidos nos autos pelos Autores, absolvendo-se os Réus".