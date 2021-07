Manuel Carrasqueira é tio de Pedro Negrão, um dos seis estudantes da Universidade Lusófona que morreram arrastados pelo mar na praia do Meco, em 2013. Professor naquela instituição de Ensino Superior à data, considerou esta quarta-feira que João Gouveia (que juntamente com a Lusófona é um dos visados no pedido de indemnização cível de 1,3 milhões de euros feito pelas famílias das vítimas e que está a ser julgado em Setúbal) “é uma vítima viva da tragédia”.









“Já passaram quase 8 anos, e ele nunca falou sobre o que se passou. Dois ex-dux disseram-me que ele sempre conheceu bem o Meco”, concluiu. O processo prossegue a 14 de julho.