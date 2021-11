O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) não revela o conteúdo da decisão sobre as duas escutas telefónicas em que António Costa foi apanhado a falar com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no âmbito da investigação do Ministério Público (MP) aos negócios do lítio e do hidrogénio. O STJ assume que já proferiu uma decisão sobre o recurso do MP, no qual este tentou anular a destruição dessas escutas, mas não indica o sentido da sua decisão por o processo estar em segredo de justiça.