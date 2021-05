Supremo Tribunal suspende decisão do Governo e manda retirar imigrantes do Zmar

O Supremo Tribunal Administrativo aceitou a providência cautelar dos proprietários do Zmar e mandou retirar os imigrantes daquele local, apurou osabe que esta decisão implica a suspensão imediata da requisição civil interposta pelo Governo.Os 24 migrantes foram alojados no Zmar na madrugada de quinta-feira por ordem do Governo. Esta decisão foi tomada depois de se verificar que as 24 pessoas viviam sem condições em Odemira. No entanto, os proprietários do Zmar contestaram o Governo e avançaram com uma providência cautelar para retirar os imigrantes daquele local.