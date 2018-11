Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surfista morre no mar revolto em Peniche

Russo de 34 anos perdeu a vida depois de a prancha que usava alegadamente se ter partido no mar.

Por F.G. | 10:29

Um praticante de kitesurf de 34 anos com nacionalidade russa morreu esta segunda-feira de manhã na praia dos Supertubos, em Peniche, depois de a prancha que usava alegadamente se ter partido no mar.



O atleta ficou em apuros e em grandes dificuldades perante a ondulação de três metros – ainda tentou sair do mar mas acabaria por se afogar nas ondas do mar revolto.



Segundo o Correio da Manhã apurou, o desportista que se encontrava na praia na companhia da mulher e de um filho menor, foi socorrido por surfistas, que o resgataram para terra e iniciaram manobras de respiração, até à chegada de equipas do INEM, que prosseguiram os esforços para recuperar os sinais vitais do homem.



Mas, apesar das várias tentativas na praia e depois durante a viagem para o hospital de Peniche, o trabalho dos socorristas revelou-se infrutífero. O óbito foi declarado na unidade hospitalar.



O alerta foi dado às 08h28 e no local estiveram 12 operacionais e cinco viaturas da Polícia Marítima, Instituto de Socorros a Náufragos e INEM.