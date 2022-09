Um banhista foi resgatado, esta manhã de domingo, do mar por um sufista na praia do Rodanho, em Viana do Castelo.



O alerta foi dado pouco depois do meio-dia.





Para o local foram encaminhados os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, Voluntários de Viana e a Polícia Marítima e o INEM.Segundo o que o CM apurou, junto da Polícia Marítima, o banhista mas encontra-se bem de saúde.