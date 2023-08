Mário Luiz Oliveira tem 57 anos e é sócio do café Nicola, no centro de Coimbra. Não tem problemas financeiros, não lhe são conhecidos casos extraconjugais, mas desapareceu sem deixar rasto. O vidro partido do carro, abandonado à entrada de um terreno ermo em Miranda do Corvo, lançou o alerta: Mário Luiz pode ter sido sequestrado, o seu desaparecimento pode ter tido intervenção de terceiros.









